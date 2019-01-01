Пятеро человек погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске

01.01.19 09:15

© РИА Новости. МЧС РФ

1 января. Interfax-Russia.ru - Пятеро погибших в результате взрыве газа и обрушения в жилом доме в Магнитогорске опознаны, сообщил представитель оперативного штаба на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Семь погибло, пять опознаны", - сказал он.

В свою очередь в пресс-службе МЧС по Челябинской области "Интерфаксу" сообщили, что судьба еще 37 человек остается не известной.

"Остаётся неизвестной судьба 37 человек",- сказал собеседник агентства.

По данным МЧС РФ, угроза обрушения стен в жилом доме в Магнитогорске все еще сохраняется.

"В Магнитогорске, на месте обрушения подъезда, круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы. Остается угроза возможного дальнейшего обрушения части здания",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.