Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области

01.01.19 10:11

© РИА Новости. Илья Питалев

1 января. Interfax-Russia.ru - Семь человек стали жертвами пожара в жилом доме в городе Орске Оренбургской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник.

"В 05.57 (мск) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Орске по ул. Салтыкова-Щедрина. Обнаружены тела семи погибших, среди них предположительно есть дети", - говорится в сообщении.

В 06:34 мск пожар полностью ликвидирован.

На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов.

По предварительным данным, жертвами пожара в частном жилом доме в городе Орске Оренбургской области стали четверо взрослых и трое детей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник.

"Предположительно, четверо взрослых и трое детей. Личности устанавливаются", - сказал сотрудник пресс-службы

В настоящее время на месте работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.

Площадь пожара уточняется.