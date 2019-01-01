Поисково-спасательная операция в Магнитогорске продолжится после устранения угрозы обрушения

01.01.19 10:18

© РИА Новости. МЧС РФ

1 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели демонтируют стену подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения, поисково-спасательные работы будут продолжены после снятия этой угрозы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция", - говорится в сообщении.

Правкомиссией в ходе детального анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным специальных приборов принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда, отметили в ведомстве.

"Продолжая разбор завалов, появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", - цитирует пресс-служба слова главы МЧС Евгения Зиничева.

По предложению специалистов Минстроя России предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз, отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, во избежание последствий обрушения, принято решения на 40 м расширить территорию оцепления. "Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом, будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации, - цитирует пресс-служба Е.Зиничева.

По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки, пояснили в МЧС.

По данным на 07:00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять - спасены (в том числе один ребёнок). Все пострадавшие госпитализированы. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек.