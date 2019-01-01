Вышли из положения: Киев вводит новые санкции против Москвы
  
От Симферополя до Белогорска: в Крыму открыт первый участок трассы "Таврида"
   
Подтвердил характеристики: комплекс "Авангард" поступит на вооружение в 2019 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
01.01.19 10:18

Поисково-спасательная операция в Магнитогорске продолжится после устранения угрозы обрушения

© РИА Новости. МЧС РФ
1 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели демонтируют стену подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения, поисково-спасательные работы будут продолжены после снятия этой угрозы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция", - говорится в сообщении.

Правкомиссией в ходе детального анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным специальных приборов принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда, отметили в ведомстве.

"Продолжая разбор завалов, появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", - цитирует пресс-служба слова главы МЧС Евгения Зиничева.

По предложению специалистов Минстроя России предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз, отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, во избежание последствий обрушения, принято решения на 40 м расширить территорию оцепления. "Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом, будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации, - цитирует пресс-служба Е.Зиничева.

По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки, пояснили в МЧС.

По данным на 07:00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять - спасены (в том числе один ребёнок). Все пострадавшие госпитализированы. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.01.19 14:09
Участок "синей" ветки московского метро закрывается по 8 января
.
  01.01.19 09:29
Семь человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Парке Горького
.
  31.12.18 16:14
В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США Пол Уилан - ФСБ
.
  31.12.18 12:15
Более 80 московских музеев в новогодние каникулы будут работать бесплатно
.
  31.12.18 11:51
Гуляния по случаю встречи Нового года пройдут в центре Москвы
.
  29.12.18 15:15
Схема движения транспорта изменится в связи с закрытием участков "синей" ветки московского метро со 2 по 8 января
.
  29.12.18 14:55
Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Чурикова
.
  29.12.18 11:05
Встречающим Новый год на Красной площади запретят пить алкоголь и запускать фейерверки
.
  29.12.18 08:51
Эвакуация неправильно припаркованных авто в Москве с Нового года подорожает на 4%
.
  28.12.18 14:59
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор кировскому экс-губернатору Белых


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket