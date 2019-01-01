Пожар в оренбургском Орске унес жизни супругов с тремя детьми и их двоих гостей

01.01.19 10:35

© РИА Новости. МЧС РФ

1 января. Interfax-Russia.ru - Установлены личности семерых погибших в результате пожара в частном жилом доме в городе Орске Оренбургской области, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник.

"После тушения пожара обнаружены тела хозяина дома, его супруги и их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев. На месте происшествия обнаружены также тела двоих гостей: мужчины и женщины, которые пришли отпраздновать новогодние праздники", - говорится в сообщении.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Причина возгорания и возраст погибших устанавливаются.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

Как в свою очередь сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора области во вторник, пожар в частном жилом доме в городе Орске Оренбургской области, предположительно, произошел из-за замыкания электропроводки.

"Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на месте происшествия находится губернатор Юрий Берг. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Во вторник утром в жилом доме в Орске произошел пожар, в результате которого погибли семь человек.

В 06:34 мск пожар возгорание ликвидировано.