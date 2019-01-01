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01.01.19 15:43
Младенец найден живым под завалами в Магнитогорске
"11-месячный ребёнок найден живым под завалами", - сказал Б.Дубровский, слова которого приводят в его пресс-службе.
По словам губернатора, в настоящее время готовится реанимация ребенка. "Спасатели услышали плач. Ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", - добавил он.
Таким образом, число пострадавших достигло шести.
Ребенка нашли спасатели центра операций особого риска "Лидер". "Спасатели раздвинули плиты и услышали писк, похожий на плач ребёнка. Затем ребёнка аккуратно достали и передали медикам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
В ведомстве рассказали, что ребёнок - девочка возрастом до одного года. "Она направлена в лечебное учреждение, диагноз неизвестен",- добавили в пресс-службе.
Спасенного ребенка доставляют в больницу на реанимобиле, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
"Ребенка, извлеченного из-под завалов, прямо сейчас везут на реанимобиле в больницу", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.
В Минздраве не привели подробностей состояния ребёнка, однако отметили, что "надеются на лучшее".
В МЧС назвали чудом спасение 11-месячной девочки на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
"Девочку обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России. Место вероятного нахождения обследовали кинологи, но версия о пострадавшем не нашла подтверждения. Тем не менее, спасатели не теряли надежду и продолжали углубляться в завал", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что путь спасателей преграждали многочисленные обрушенные конструкции.
"Появления пострадавшего ребенка из-под завалов ждали сотни человек подобно чуду. И чудо произошло - в руках мужественных спасателей появилась маленькая девочка. Моментально на своих крепких мужских руках девочку донесли до кареты "скорой помощи", которая умчалась в ближайшее лечебное учреждение", - добавили в МЧС.
"На глазах уже видавших виды спасателей наворачивались слезы... Пожелаем девочке излечения и выздоровления", - заявили в пресс-службе.
Сотрудники МЧС оповестили родственников 11-месячной девочки, найденной живой под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске, они едут в больницу, сообщает пресс-служба администрации города во вторник.
"Родственников оповестили, сейчас они едут в медучреждение", - говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что с начала спасательной операции возле завалов работают тепловые пушки.
"Специальными тепловыми пушками на место завалов постоянно подают тепло", - сказал сотрудник пресс-службы.
В Магнитогорске в минувший понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу: проспект Карла Маркса, 164.
По последним данным, из-под завалов извлечены семь тел. Остается неизвестной судьба нескольких десятков человек.
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