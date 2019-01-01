Российская авиация будет регулярно патрулировать Арктику

01.01.19 17:55

© РИА Новости. Владимир Баранов

1 января. Interfax-Russia.ru - Российские военные самолеты в 2019 году будут на регулярной основе проводить патрулирование Арктики, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В 2019 году морская авиация Северного флота продолжит патрулирование в Арктике на регулярной основе. В 2019 году морские летчики Северного флота планируют применение зимних и всесезонных аэродромов, создаваемых и уже функционирующих в Арктике на островах Северного Ледовитого океана и на материке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Северного флота, в прошлом году экипажами противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также разведывательными Су-24МР было проведено более 100 патрулирований в различных районах Северного Ледовитого океана, как в ближней, так и в дальней зоне в международном воздушном пространстве.

"Во время арктических полетов помимо выполнения задач по предназначению лётчики осуществляли разведку ледовой обстановки, данные о которой существенно облегчают навигацию гражданских судов по Северному морскому пути", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.