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01.01.19 17:55
Российская авиация будет регулярно патрулировать Арктику
"В 2019 году морская авиация Северного флота продолжит патрулирование в Арктике на регулярной основе. В 2019 году морские летчики Северного флота планируют применение зимних и всесезонных аэродромов, создаваемых и уже функционирующих в Арктике на островах Северного Ледовитого океана и на материке", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Северного флота, в прошлом году экипажами противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также разведывательными Су-24МР было проведено более 100 патрулирований в различных районах Северного Ледовитого океана, как в ближней, так и в дальней зоне в международном воздушном пространстве.
"Во время арктических полетов помимо выполнения задач по предназначению лётчики осуществляли разведку ледовой обстановки, данные о которой существенно облегчают навигацию гражданских судов по Северному морскому пути", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.
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