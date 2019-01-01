Спасатели демонтировали опасные конструкции и продолжили разбор нижних завалов на месте ЧП в Магнитогорске

01.01.19 18:00

© РИА Новости. Илья Московец

1 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели в Магнитогорске продолжают разбор нижних завалов обрушившегося дома, под которыми могут находиться люди, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора во вторник.

"Сегодня днем сняли нависающие конструкции, которые грозили обрушением и были опасны. Сейчас при участии техники продолжается разбор завалов внизу", - сказал сотрудник пресс-службы.

Работы планируется продолжать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что спасательная операция из-за угрозы обрушения переведена в формат демонтажа угрожающих обрушением конструкций.

Внутрь обрушившихся конструкций дома подают тепло специальными тепловыми пушками.

В Магнитогорске в минувший понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу: проспект Карла Маркса, 164.

Утром во вторник спасателям пришлось приступить к работам по демонтажу стены подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения.

В сообщении пресс-службы МЧС РФ отмечалось, что поисково-спасательные работы будут продолжены после снятия этой угрозы.

Позже руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов заявил агентству "Интерфакс-Урал", что "работы не прекращаются, они идут, но в другом формате. Сейчас в первую очередь убирают висящие и слабо закрепленные конструкции, которые могут обрушиться на тех, кто находится в зоне спасательной операции".

По последним данным, из-под завалов извлечено семь тел погибших, все взрослые. Тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено.

Неизвестна судьба более трех десятков человек.

Пять человек находится в больницах, один из них - ребенок. Состояние одного взрослого оценивается медиками как тяжелое.

Вечером вторника из-под завалов извлекли живым 11-месячного мальчика. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.