Путин поблагодарил сотрудников МЧС, работающих в Магнитогорске, за самоотверженную работу

01.01.19 20:20

© РИА Новости. Алексей Дружинин

1 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с офицерами группы МЧС, работающими в Магнитогорске, капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко, сообщила пресс-служба президента РФ.

В.Путин выразил им и всем членам группы спасателей благодарность за самоотверженную работу на чрезвычайном происшествии.

В минувший понедельник утром в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

Всего к настоящему моменту из-под завалов извлечены тела девяти погибших в результате ЧП.

Судьба нескольких десятков человека, которые могли находиться в здании в момент обрушения, остается неизвестна.

Госпитализированы шесть пострадавших, двое из них дети.

Одного из детей - 11-месячного мальчика, извлекли из-под завалов вечером во вторник. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

В МЧС спасение ребенка назвали чудом. В ведомстве рассказали, что младенца обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России.

Утром во вторник спасателям пришлось приступить к работам по демонтажу стены подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения.

Вечером спасатели разобрали нависающие конструкции и продолжили разбор завалов внизу, под которым могут быть люди.