Местонахождение 32 человек остается неизвестным после ЧП в Магнитогорске

01.01.19 20:46

© РИА Новости. Илья Московец

1 января. Interfax-Russia.ru - Устанавливается местонахождение 32 человек, чья судьба остается неизвестной после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.

"Проводится работа по установлению местонахождения еще 32 человек", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным МЧС, "с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 15 человек, из них 9 человек погибли (детей нет), 6 - спасены (в том числе 2 ребёнка)".

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

ЧП произошло утром в минувший понедельник: в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки).

Утром во вторник спасателям пришлось приступить к работам по демонтажу стены подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. Вечером спасатели разобрали нависающие конструкции и продолжили разбор завалов внизу, под которым могут быть люди.