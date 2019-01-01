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Бастрыкин сформировал в Магнитогорске группу из более ста криминалистов для расследования причин обрушения подъезда в доме

© РИА Новости. Сергей Гунеев
1 января. Interfax-Russia.ru - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, прибывший в Магнитогорск, сформировал группу из 100 следователей для расследования причин обрушения подъезда в доме на улице Карла Маркса, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Распоряжением председателя СК сформирована и работает на месте происшествия усиленная следственная группа из числа более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, А.Бастрыкин, находясь непосредственно на месте происшествия в городе Магнитогорске, заслушал доклад следственной группы, а также провел совещание с членами оперативного штаба по ЧС.

"В рамках одного из совещаний глава ведомства совместно с оперативным штабом по ЧС, возглавляемым губернатором Челябинской области, выслушал имеющиеся у них данные, связанные с произошедшей трагедией. В дальнейшем председатель СК провел отдельное совещание со следственной группой и оперативными сотрудниками МВД и ФСБ, на котором поручил оказать оперативное сопровождение следователям по отработке всех возможных версий произошедшего", - сказала С.Петренко.

Кроме того, отметила она, отдельно А.Бастрыкин провел совещание со следственной группой, на котором был определен ее окончательный состав.

"А.Бастрыкин заслушал результаты первоначальных следственных действий и дал ряд конкретных поручений, обсужден и скорректирован план дальнейшего расследования уголовного дела", - добавила представитель СК.

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