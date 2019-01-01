Трое погибли в результате возгорания "Газели" в Магнитогорске

01.01.19 23:29

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 января. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли в результате возгорания автомобиля "Газель" в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорск произошло загорание автомобиля "Газель", в котором находилось три человека (все взрослые). Погибло три человека", - говорится в сообщении.

Утоняется, что в автомобиле находилось два газовых баллона.

Ранее сообщалось, что полиция выясняет обстоятельства хлопка в автомобили "Газель" в Магнитогорске.

"На пр. Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле "Газель". По предварительным данным, причина хлопка - неисправность газового оборудования", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются, добавил сотрудник пресс-службы.