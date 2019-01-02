Пять человек, включая двух детей, погибли при пожаре на Чукотке

02.01.19 06:09

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 января. Interfax-Russia.ru - Следователи на Чукотке проводят проверку по факту гибели при пожаре пяти человек, в том числе двоих детей, сообщает Следственное управление СКР по Чукотскому автономному округу.

Еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Трагедия случилась 31 декабря в селе Янкакыннот Провиденского района. Пожар произошел в одноэтажном деревянном двухквартирном доме с печным отоплением.

"В результате пожара пять человек погибли, в том числе двое детей. Кроме того, еще один ребенок госпитализирован, его состояние медиками оценивается как тяжелое", - подчеркивают в СКР.

Площадь возгорания составила 168 кв. м. Предварительная причина пожара устанавливается.

В свою очередь, губернатор Чукотки Роман Копин поручил оказать помощь пострадавшим в трагедии.

"Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе материальную, и направить в село рабочую группу во главе с первым заместителем губернатора для выяснения всех обстоятельств гибели людей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства