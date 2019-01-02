Уголовное дело возбуждено по факту схода 18 вагонов в Свердловской области

02.01.19 06:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбудили следователи по факту схода грузовых вагонов на железнодорожном перегоне в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского управления на транспорте СКР во вторник.

"По факту схода с рельсов 18 вагонов грузового поезда в районе станции Марамзино Свердловской железной дороги возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром во вторник на 63 километре перегона Храмцовская - Марамзино Свердловской железной дороги с рельсов сошли по уточненной информации 18 грузовых вагонов, груженных углем, с опрокидыванием. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, повреждено около 150 метров железнодорожного полотна, а также около 300 метров контактной сети. Все сошедшие вагоны получили повреждения.