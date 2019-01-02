Пострадавший мальчик из Магнитогорска удовлетворительно перенес перелет в Москву

02.01.19 07:02

© РИА Новости. Евгений Биятов

"Состояние ребенка во время транспортировки было стабильным, перелет перенес можно сказать удовлетворительно, были стабильные параметры", - сказал журналистам В.Митиш во вторник.

Он отметил, что "во время перелета были проведены все необходимые мероприятия, интенсивная терапия".

"Сейчас выполнятся необходимые диагностические обследования", - сказал В.Митиш.

Состояние мальчика после того, как его во вторник достали из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома оценивалось как "крайне тяжелое": у него были диагностированы "серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение".