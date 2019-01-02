В завалах дома в Магнитогорске следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено

02.01.19 07:06

© РИА Новости. Егор Алеев

2 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты не нашли следов взрывчатки в развалинах дома в Магнитогорске, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что "следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего".

"Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме", - добавила С.Петренко.