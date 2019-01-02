Спасатели эвакуировали более 60 человек из-за пожара в приморской многоэтажке

02.01.19 07:13

© РИА Новости. Григорий Сысоев

2 января. Interfax-Russia.ru - Пожар в многоквартирном жилом доме произошел во Владивостоке в ночь на среду, были эвакуированы десятки человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Пожар произошел на ул. Окатовая, 16. По данным МЧС, пожарные расчеты прибыли на место спустя 7 минут после вызова. Горел пол в коридоре и две квартиры на втором этаже

"Возникла угроза распространения огня на другие квартиры, а из-за сильного задымления покинуть свои квартиры самостоятельно было невозможно", - говорится в сообщении.

Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные пробились к отрезанным дымом и огнем квартирам и приступили к эвакуации жильцов.

"При помощи комплектов защиты органов дыхания из здания было эвакуировано 62 человека. Всего работало 9 звеньев газодымозащитников", - сказано в сообщении.

В МЧС подчеркивают, что, благодаря слаженным действиям пожарных караулов Владивостокского гарнизона, никто из людей не пострадал, удалось и не допустить распространение огня на большую площадь.

Пожарным удалось полностью потушить огонь спустя примерно два часа после вызова. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м.