Трое погибли в результате возгорания "Газели" в Магнитогорске

02.01.19 07:28

© РИА Новости. Андрей Стенин

2 января. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли в результате возгорания автомобиля "Газель" в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорск произошло загорание автомобиля "Газель", в котором находилось три человека (все взрослые). Погибло три человека", - говорится в сообщении.

Утоняется, что в автомобиле находилось два газовых баллона.