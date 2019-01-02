Один из 11 погибших в результате обрушения части дома в Магнитогорске - ребенок

02.01.19 08:39

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 января. Interfax-Russia.ru - Один из погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске - ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в среду.

"11 человек погибли (в том числе 1 ребёнок)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 17 человек. Местонахождение еще 30 человек устанавливается.

Шесть человек находится в больницах, в том числе двое детей.