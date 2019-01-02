Около 20 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома находятся в пункте временного размещения в Магнитогорске

02.01.19 09:41

© РИА Новости. Анатолий Медведь

2 января. Interfax-Russia.ru - Девять семей в настоящее время находятся в пункте временно размещения после обрушения части дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"9 семей, 19 человек. Подтверждаю", - сказал собеседник агентства.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным, погибли 13 человек.