Девять подъездов поврежденного взрывом газа дома в Магнитогорске безопасны для проживания

02.01.19 09:47

© РИА Новости. Анатолий Медведь

2 января. Interfax-Russia.ru - Часть подъездов дома, частично поврежденного в результате взрыва газа в Магнитогорске, пригодны для проживания, сообщается на официальном сайте администрации города.

"На протяжении нескольких дней специалисты проводили визуальный осмотр и техническое обследование здания. Было определено, что подъезды с 1 по 5 и с 9 по 12 безопасны для проживания. Опасности для жизни жильцов нет", - говорится в сообщении мэрии.

Также отмечается, что на данный момент жители пятого подъезда выселены на время проведения работ по разбору завалов. "В ближайшее время, жители 5, 6 и 8 подъездов в сопровождении соответствующих служб смогут забрать из квартир вещи первой необходимости. На данный момент формируется график", - отмечается в сообщении.