В обрушившемся доме в Магнитогорске проверки газового оборудования проводились с нарушениями

02.01.19 11:55

© РИА Новости. Александр Демьянчук

2 января. Interfax-Russia.ru - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что газовое оборудование в жилом доме в Магнитогорске, в котором произошло обрушение 31 декабря, не проверялось более полугода.

"Вы знаете, как в целом в стране у нас обстоят дела с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается часто в ремонте. Вот сам факт: с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя зайти было? Ладно, летом в отпусках люди. А потом-то?" - заявил А.Бастрыкин в ходе телесюжета, показанного по Первому каналу в среду.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса, 1973 года постройки.

На данный момент, по данным МЧС, из-под завалов извлечены тела 14 погибших.