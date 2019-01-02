Южный циклон испортит погоду в Крыму, объявлено экстренное предупреждение

02.01.19 11:58

© РИА Новости. Максим Блинов

2 января. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение распространили в Крыму на пятницу из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды: метели и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в среду.

"В связи с выходом южного циклона 4 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица, усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный 20-25 м/с", - говорится в информации ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.