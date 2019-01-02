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Угрозы жизни пострадавшего мальчика из Магнитогорска нет

© РИА Новости. Варвара Гертье
2 января. Interfax-Russia.ru - Состояние 11-месячного мальчика, доставленного из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Угрозы жизни нет. Состояние тяжёлое, но стабильное", - сказала В.Скворцова журналистам во вторник.

Она отметила, что "многое сделано за ночь прошедшую, мозг абсолютно сохранен, только поверхностные раны на голове, восстановили гемостаз, водный баланс".

"Надеемся, ребенка восстановят без дефектов. Период восстановления будет длительный, это очевидно", - сказала В.Скворцова.

"Главное, чтобы не развилась гангрена пальцев и стопы правой ножки", - сказала министр.

По ее словам, у ребенка был запавшие глаза и родничок, у него улучшилось состояние ноги, восстановлена микроциркуляция, "нога стала розовая, исчезла синюшность".

"Боялись, что откажут почки. Ночью начал выделять мочу, идёт адекватно. Обезболен сейчас. Мозг медикаментозно загружен, чтобы дать возможность быстрее восстановиться", - сказала В.Скворцова.

Она сообщила, что "с малышом мама - медсестра, с ней работают психологи".

Также она рассказала, что малыша доставил борт главы "Сбербанка" Германа Грефа, который предоставил уже готовый вылететь самолёт.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что "кардинальных операций пока не будет, надо восстановить все параметры, потом спокойно работать".

В то же время директор НИИ Валерий Митиш заявил, что "закономерно ожидать осложнений в ближайшее время, мы готовы".

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