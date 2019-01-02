Поиски 25 человек ведутся в Магнитогорске после обрушения подъезда дома

02.01.19 12:04

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели ведут поиски 25 человек под завалами частично обрушившегося после взрыва газа дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области в среду.

"Судьба неизвестна еще 25", - сказали в пресс-службе.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным МЧС, в результате инцидента погибли 16 человек.