Режим ЧС введен в оренбургском Орске после гибели семи человек на пожаре

02.01.19 12:08

© РИА Новости. Григорий Сысоев

2 января. Interfax-Russia.ru - Власти Орска (Оренбургская область) ввели режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с гибелью семи человек, в том числе трех детей, на пожаре, который произошел накануне утром.

Постановление опубликовано на сайте городской администрации в среду.

"Режим ЧС на территории Орска введен с 2 по 5 января 2019 года. Администрации города рекомендовано установить местный уровень реагирования на ЧС, основные усилия сосредоточить на оказание психологической помощи, социальной и других видов помощи родственникам погибших", - говорится в тексте постановления.

Как сообщалось, во вторник утром в жилом доме в Орске произошел пожар. После ликвидации возгорания были обнаружены тела хозяина дома, его супруги, их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев, также двоих гостей, мужчины и женщины, которые пришли отпраздновать новогодние праздники. По данным МЧС, пожар произошел в помещении кухни-веранды. В результате пожара повреждена внутренняя отделка помещения, перекрытие и кровля на площади 20 кв.м.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По информации властей региона, предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.