ЧП в Магнитогорске: спасатели разбирают завалы на месте взрыва в многоэтажке
  
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02.01.19 13:07

Пострадавшие при обрушении подъезда в Магнитогорске получат пенсии досрочно

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
2 января. Interfax-Russia.ru - Жильцам, чьи квартиры пострадали при обрушении из-за взрыва газа подъезда дома в Магнитогорске, досрочно выплатят пенсии, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

На данный момент в пункте приема граждан работают представители Пенсионного фонда. Восстанавливаются СНИЛС и документы по инвалидности, выдаются справки о размере пенсии, о погребении, оформляются документы по потере кормильца.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным МЧС, жертвами стали 18 человек. Судьбу более 20 человек устанавливают.

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