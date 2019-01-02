Жильцов трех подъездов частично обрушившегося дома в Магнитогорске пустили в квартиры

02.01.19 13:08

© РИА Новости. Анатолий Медведь

2 января. Interfax-Russia.ru - Жители 5, 6 и 8 подъездов частично обрушившегося дома в Магнитогорске смогли в среду попасть в свои квартиры, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Их на полчаса запустили в квартиры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жильцы смогли взять свои вещи.

Он добавил, что решение о дальнейшем проживании в подъездах будет принято после обследования всех конструкций.