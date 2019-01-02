Под сошедшей в Хибинах лавиной может оставаться один человек

02.01.19 15:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 января. Interfax-Russia.ru - Под сошедшей в среду в Хибинах лавиной может находиться один человек, еще двое выбрались самостоятельно, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области.

По данным спасателей, информация о сходе лавины на горнолыжном комплексе горы Кукисвумчорр поступила в 13:40 мск.

"По предварительным данным, под лавиной может находиться девушка, и в текущий момент спасатели вместе с представителями служб лавинной безопасности, горнолыжного комплекса и волонтёрами обследуют возможное место происшествия (...) Самостоятельно выбрались двое", - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в Хибинах под лавину попали три человека.