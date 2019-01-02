ФСБ разработала пакет усиленных мер безопасности на весенней Универсиаде в Красноярске

02.01.19 15:26

© РИА Новости. Василий Пономарев

2 января. Interfax-Russia.ru - Запрет на митинги, продажу оружия и другие ограничения введут в Красноярском крае в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады в марте этого года.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разместила на портале проектов нормативных правовых актов проект указа президента РФ об образовании межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности универсиады-2019 в Красноярске и особенностях применения усиленных мер безопасности.

В соответствии с документом, в регионе создается межведомственный оперативный штаб, который начнет действовать 1 февраля, а с 21 февраля по 14 марта на территории края вводятся усиленные меры безопасности.

В частности, устанавливаются контролируемые зоны, доступ в которые граждан и транспортных средств осуществляется после их идентификации и досмотра.

"Установить, что на территории Красноярского края собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Универсиады, и запланированные на период введения усиленных мер безопасности, проводятся в иной период времени", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в период действия усиленных мер безопасности в регионе также вводится запрет на продажу любого оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых веществ и спецсредств.

Правительству края рекомендовано согласовать с оперативным штабом границы территорий, в пределах которых вводится запрет на розничную продажу и употребление алкоголя.