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02.01.19 15:39
Первые похороны погибших при обрушении дома в Магнитогорске состоятся 4 января
"4 января первые похороны", - отметил собеседник агентства.
Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным МЧС, погиб 21 человек, из них 14 опознаны. Судьбу еще 20 жильцов устанавливают.
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