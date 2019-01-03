Состояние госпитализированных после обрушения дома в Магнитогорске стабильное

03.01.19 08:17

© РИА Новости. ГУ МЧС по Челябинской области

3 января. Interfax-Russia.ru - Состояние всех госпитализированных при частичном обрушении дома в Магнитогорске, включая переведенных в медицинские учреждения Челябинска и Москвы, стабильно, сообщает в четверг пресс-служба регионального Минздрава.

"Новых обращений, связанных с происшествием, к медикам не поступало", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в настоящее время в больницах остается пять человек. Три человека - в Магнитогорске, один человек - в Челябинске и один в Москве.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.