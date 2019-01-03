Певец Крис Кельми скончался в Подмосковье 1 января на 64-м году жизни

03.01.19 08:40

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

3 января. Interfax-Russia.ru - Певец и музыкант Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье на 64-м году жизни.

"Да, вчера в Новоглаголево в 18:45 мск до приезда скорой", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник в медицинских кругах.

К.Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми) родился в 1955 году в Москве. Являлся создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", был участником группы "Автограф". Среди его известных композиций - "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву" и многие другие. Написал музыку к мультфильму "Пёс в сапогах".