Сильные холода повлияли на условия стоянки и плавания атомных субмарин

03.01.19 08:51

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 января. Interfax-Russia.ru - Сильные холода повлияли на условия стоянки и плавания подводных крейсеров стратегического назначения в пункте базирования атомных подводных лодок на Камчатке, экипажам вспомогательных судов поставлена задача обкалывать лёд, сообщает в четверг штаб Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Накопление льда и его уплотнение местами до полуметра в бухте Крашенинникова произошло в результате сильных холодов, которые продолжались в течение недели, что существенно стало влиять на безопасность стоянки и плавания подводных крейсеров", - говорится в пресс-релизе.

Задача по обколке льда поставлена экипажам судов ледокольного типа и рейдовых буксиров нового поколения.

"Благодаря своим маневренным качествам и техническим возможностям они способны ломать лёд до 50 см практически до борта корабля и безопасно выполнять маневрирование между кораблями", - отмечается в сообщении.

"Планируется, что в целях обеспечения безопасности стоянки кораблей и подводных лодок на Камчатке до конца зимнего периода буксирам вспомогательного флота ТОФ предстоит выполнить более 150 выходов", - говорится в пресс-релизе.