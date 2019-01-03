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03.01.19 09:16
Спасатели усилили группировку на месте схода лавины в Хибинах
"Наращиваются силы и средства для проведения поисково-спасательных работ на месте схода лавины в Кировском районе. (. . .) На месте работают 74 человека, 12 единиц техники, от МЧС - 47 человек и семь единиц техники", - отмечают в региональном главке.
По данным спасательной службы, объем сошедшего снега оценивается в 10 тыс. кубометров.
В 13:40 мск в спасательные службы поступила информация о сходе лавины в Хибинах на трех человек.
Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области, двое выбрались самостоятельно, но под лавиной может оставаться девушка.
Проверки по факту схода лавины на Кукисвумчорре проводят прокуратура и СКР.
По данным службы лавинной безопасности, сейчас в Хибинах зафиксирована третья (значительная) степень лавинной опасности.
Всего, по подсчетам спасателей, в Хибинах с 1994 года, момента основания спасательной службы, под лавинами погибли 28 человек.
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