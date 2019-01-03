Спасатели усилили группировку на месте схода лавины в Хибинах

03.01.19 09:16

© РИА Новости. ГУ МЧС РФ

3 января. Interfax-Russia.ru - На горе Кукисвумчорр в Хибинах на месте схода лавины усилена группировка спасателей, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Наращиваются силы и средства для проведения поисково-спасательных работ на месте схода лавины в Кировском районе. (. . .) На месте работают 74 человека, 12 единиц техники, от МЧС - 47 человек и семь единиц техники", - отмечают в региональном главке.

По данным спасательной службы, объем сошедшего снега оценивается в 10 тыс. кубометров.

В 13:40 мск в спасательные службы поступила информация о сходе лавины в Хибинах на трех человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области, двое выбрались самостоятельно, но под лавиной может оставаться девушка.

Проверки по факту схода лавины на Кукисвумчорре проводят прокуратура и СКР.

По данным службы лавинной безопасности, сейчас в Хибинах зафиксирована третья (значительная) степень лавинной опасности.

Всего, по подсчетам спасателей, в Хибинах с 1994 года, момента основания спасательной службы, под лавинами погибли 28 человек.