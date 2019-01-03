Путин по итогам пресс-конференции дал ряд поручений, касающихся Владивостока

03.01.19 09:30

© РИА Новости. Михаил Климентьев

3 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 20 декабря 2018 года, сообщается на сайте главы государства.

Как говорится в документе, в частности, Министерству спорта РФ поручено рассмотреть совместно с администрацией Приморского края вопрос о причинах прекращения строительства спортивного комплекса во Владивостоке, а также о целесообразности завершения строительства указанного комплекса и ввода его в эксплуатацию. Доклад - до 15 февраля 2019 г.

Министерству просвещения РФ совместно с администрацией Приморского края поручено рассмотреть вопрос о причинах прекращения деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 55 г.Владивостока", а также проанализировать и оценить эффективность принятых мер, направленных на обеспечение реализации прав детей, обучавшихся в этом учреждении, на получение начального, основного и среднего общего образования в других общеобразовательных организациях с учетом соблюдения нормативно установленного времени в пути до общеобразовательной организации. Доклад - до 1 марта 2019 г.

Генпрокуратуре РФ поручено провести проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения охраны и защиты лесов при осуществлении строительства коттеджей в микрорайоне Снеговая Падь Владивостока. Доклад - до 15 марта 2019 г.

Совету при президенте РФ по межнациональным отношениям совместно с правительством России поручено рассмотреть вопрос о поддержке "Первого Российского Национального Канала". Доклад - до 31 марта 2019 г.