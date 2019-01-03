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03.01.19 09:42
Родственники погибших при обрушении дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
Родственники погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью - по 400 тыс. рублей, получившие легкий вред здоровью - по 200 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с утратой имущества первой необходимости семьи, проживающиеся в собственных трехкомнатных квартирах или по договору социального найма получат по 500 тыс. рублей, в двухкомнатных - по 400 тыс. рублей, в однокомнатных - по 300 тыс. рублей.
Также будет выплачено по 50 тыс. рублей на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного или фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником.
Помимо этого, единовременная материальная помощь на человека составит 10 тыс. рублей.
31,5 тыс. рублей будет выделено на организацию похорон одного человека.
В сообщении подчеркивается, что все, потерявшие жилье, будут им обеспечены. "Это будет отдельное, дополнительное решение. Информация о нем будет доведена позднее", - говорится в сообщении.
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.
37 человек погибли, поиски еще четырех ведутся.
Как сообщалось, в настоящее время в больницах остается пять человек. Три человека - в Магнитогорске, один человек - в Челябинске и один в Москве.
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