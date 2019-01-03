Авиация ЧФ ВМФ РФ нарастила учебно-боевую работу в акватории Средиземного моря

03.01.19 09:57

© РИА Новости. Томас Тхайцук

3 января. Interfax-Russia.ru - В 2018 году лётчики Черноморского флота (ЧФ) перевыполнили план лётной подготовки.

"Превышение плановых показателей лётной подготовки связано с увеличением объема выполняемых задач экипажами самолётов и вертолётов Черноморского флота", - сообщает в четверг штаб ЧФ.

В частности, отмечается, что "экипажами летательных аппаратов проведены в полном объёме тренировки по боевому применению, десантированию, бомбометанию, а также отработаны действия по поражению крылатых ракет в акваториях Чёрного и Средиземного морей".

"Подготовка велась в ходе двусторонних лётных тактических учений с эскадрильями полков Морской авиации", - говорится в сообщении.

По данным штаба, "части и подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ в 2018 году, проведя сверхплановые лётные смены, перевыполнили план лётной подготовки на 157%, при этом средний налёт на экипаж составил 94 часа, что на 15 часов превышает запланированный".