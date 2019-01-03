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03.01.19 09:57
Авиация ЧФ ВМФ РФ нарастила учебно-боевую работу в акватории Средиземного моря
"Превышение плановых показателей лётной подготовки связано с увеличением объема выполняемых задач экипажами самолётов и вертолётов Черноморского флота", - сообщает в четверг штаб ЧФ.
В частности, отмечается, что "экипажами летательных аппаратов проведены в полном объёме тренировки по боевому применению, десантированию, бомбометанию, а также отработаны действия по поражению крылатых ракет в акваториях Чёрного и Средиземного морей".
"Подготовка велась в ходе двусторонних лётных тактических учений с эскадрильями полков Морской авиации", - говорится в сообщении.
По данным штаба, "части и подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ в 2018 году, проведя сверхплановые лётные смены, перевыполнили план лётной подготовки на 157%, при этом средний налёт на экипаж составил 94 часа, что на 15 часов превышает запланированный".
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