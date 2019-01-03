Жители Челябинска почтят память погибших при обрушении в Магнитогорске

03.01.19 10:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 января. Interfax-Russia.ru - Акция "Магнитка, мы с тобой!", посвященная памяти погибших при обрушении части дома в Магнитогорске, пройдет в четверг в Челябинске, сообщает пресс-служба губернатора области.

"Сегодня в 15:00 в Челябинске у памятника "Орлёнок" состоится акция "Магнитка, мы с тобой!". Можно прийти, возложить цветы, помянуть погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным, из-под завалов извлекли тела 37 человек, поиски еще четырех продолжаются.