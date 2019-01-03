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03.01.19 10:08
Женщину застрелили возле торгового центра в Сочи, подозреваемый в убийстве позже найден мертвым
"Сегодня днем на автостоянке возле одного из торговых центров Адлера мужчина 1981 года рождения выстрелили из пистолета в свою 34-летнюю знакомую, после чего скрылся. Женщина с огнестрельным ранением грудной клетки была госпитализирована, однако скончалась", - сказал сотрудник пресс-службы.
Позднее, отметил собеседник агентства, предполагаемый убийца был найден мертвым у себя дома. По версии следствия, он покончил с собой.
По факту случившегося следственным отделом по Адлерскому району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст.222 (незаконный оборот оружия).
Следователи и криминалисты СКР продолжают работать на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы.
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