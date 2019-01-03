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03.01.19 10:48
Доллар обновил максимум марта 2016 года на старте первых торгов
Курс доллара в 10:05 МСК составил 69,49 руб./$1, опустившись на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,06 руб./EUR1 - минус 93,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 59,07 копейки - до 73,79 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется на старте первых торгов года; резкое падение в паре с долларом (пара "доллар-рубль" росла в моменте более чем на 2 рубля) объясняется разовой сделкой. В условиях "тонкого рынка" сработали "стоп-лоссы", расположенные выше отметки 70 руб./$1, что позволило доллару в моменте подняться к уровню середины марта 2016 года.
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