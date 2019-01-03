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03.01.19 11:19
Расчёты С-400 отразили ракетную атаку "противника" на учениях под Саратовом
"Расчёты провели электронные пуски, успешно поразив одиночные и групповые крылатые ракеты "противника"", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что в ходе учений, "которые продолжались в дневное и ночное время в течение суток, расчёты радиолокационных станций выполнили задачи по выявлению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей в зоне ответственности в условиях активного применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы".
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров. Производитель С-400 - Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
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