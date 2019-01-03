Улучшение отмечается у младенца, доставленного в Москву из Магнитогорска

03.01.19 11:28

© РИА Новости. МЧС РФ

3 января. Interfax-Russia.ru - У доставленного в Москву из Магнитогорска пострадавшего при обрушении 10-месячного ребенка нормализуются лабораторные показания, сообщили в Минздраве РФ в четверг.

"Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением. Отмечается нормализация лабораторных показателей", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"Ночь ребенок провёл спокойно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса.

По последним данным, спасатели извлекли из-под завалов тела 38 человек, на данный момент остаётся неизвестной судьба трёх человек.