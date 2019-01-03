Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины с ребенком при пожаре в Тамбовской области

03.01.19 12:01

© РИА Новости. Владимир Федоренко

3 января. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка в пожаре в Тамбовской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Тамбовской области 2 января 2018 года в селе Максимовка Жердевского района произошло возгорание жилого дома. При тушении пожара спасателями обнаружены тела 41-летней женщины и ее 11-летнего сына. Супруг погибшей находится в больнице с ожогами", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства.

По факту произошедшего следователи следственного управления по Брянской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.