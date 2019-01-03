Центр Москвы досрочно открыли для движения транспорта

03.01.19 12:15

© РИА Новости. Алексей Куденко

3 января. Interfax-Russia.ru - После праздничных гуляний по случаю встречи Нового года, длившихся на центральных улицах Москвы с 31 декабря по 2 января, досрочно сняты ограничения на проезд автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

"К утру четверга Тверскую улицу, Охотный Ряд, Моховую и Театральный проезд вновь открыли для движения автомобилей", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, сняты ограничения на движение в полутора десятках переулков, прилегающих к этим улицам.

Изначально предполагалось, что движение по Тверской (между Пушкинской и Манежной площадями) и другим улицам, закрытое 29 декабря, вновь откроется к 18:00 четверга, по переулкам - с 21:00 того же дня.