Россиян нет среди жертв крушения поезда в Дании - посольство

03.01.19 12:27

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 января. Interfax-Russia.ru - Граждан России нет среди погибших в результате аварии поезда на мосту Большой Бельт в Дании, сообщили в посольстве РФ в Копенгагене.

"Как сообщили посольству представители королевской полиции, российских граждан среди погибших в результате крушения поезда в Дании нет", - говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Твиттере.

Пассажирский поезд, перевозивший 134 человек, включая трех машинистов, следовал в направлении столицы Дании Копенгагена из третьего по величине датского города Оденсе. В результате крушения поезда погибли 8 человек.