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03.01.19 12:42
Первый в мире прибор для лечения обморожений начнут испытывать на добровольцах в Томске
"Радиофизики ТГУ получили разрешение от комитета по биоэтике вуза на работу с добровольцами, чтобы испытать свою установку для лечения обморожений. Прибор будет испытываться в медсанчасти N2 Томска, пациентам которой, с их согласия, будут оказывать помощь. На данный момент это единственное в мире устройство, созданное для лечения обморожений", - говорится в пресс-релизе.
Сеанс длится минимум полчаса, так как поврежденную конечность нужно отогревать постепенно, но, по мнению ученых, одного-двух применений должно быть достаточно. Медики будут тестировать устройство и отрабатывать методики лечения: длительность сеансов прогрева, сопутствующую лекарственную терапию.
Руководитель проекта, профессор Григорий Дунаевский, которого цитирует пресс-служба, отметил, что работу с добровольцами планируется начать после Нового года, установку уже разместили в медсанчасти.
По его словам, при обморожении, как правило, люди начинают интенсивно греть конечность, а это неправильно: повышается температура снаружи, самые близкие к поверхности кожи сосуды раскрываются, начинают продвигать кровь и лимфу, но внутри сосуды заморожены, что приводит к их разрыву и некрозу.
"Суть нашей методики - отогрев конечности с помощью слабого СВЧ-поля. Маломощное излучение способно очень быстро прогреть конечность на всю глубину, это эффективный и недорогой способ спасти переохлажденную конечность", - пояснил Г.Дунаевский.
Ранее ученые проводили эксперименты на лабораторных животных - уже на четвертый день у подопытных кроликов восстанавливались функции обмороженных конечностей.
Исследователи модифицировали установку: сконструировали микроволновую камеру, позволяющую при малых мощностях излучения осуществлять эффективный прогрев, создали гибкий рукав, через который в камеру может помещаться конечность - он изолирует пациента и персонал от облучения.
Ученые решили также проблему неоднородности СВЧ-поля - при определенных условиях она может быть очень сильной, и это может помешать равномерному прогреву, при других - почти отсутствовать.
По итогам экспериментов на добровольцах прибор будет окончательно доработан. Следующим этапом станут его доклинические и клинические испытания, затем - передача производителям и вывод на рынок. Желание осуществлять массовое изготовление этого прибора уже выразили ижевский завод АКСИОН и томский МИКРАН.
Отмечается, что обморожения составляют до 15% всех травматических случаев в северных регионах. В 2018 году 4-6 декабря - в дни сильных морозов - пострадали пятнадцать жителей Томской области. При этом лечение может затягиваться на два и более месяца, а его стоимость в два раза превышает стоимость лечения от ожогов. Почти в 90% случаев травма приводит к инвалидности.
Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.
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