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03.01.19 12:54
Усиление мороза ожидается на Рождество в Москве и Московской области
"Пока в Москве сохраняется погода с температурой на 5-6 градусов выше нормы, но уже в субботу в ночные и дневные часы подморозит до минус 6-8 градусов в Москве и до 11 в Подмосковье. В ночь на субботу, 6 января ожидается уже 9-11 градусов мороза, по области - до 14 и местами до минус 19 градусов, в дневные часы в Москве не выше минус 8-10 градусов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пик морозов придется на рождественскую ночь: как в городе, так и по области температура составит 14-19 градусов ниже ноля, днем 7 января - минус 11-16 градусов. В последующие дни ожидается ослабление морозов.
Согласно прогнозу, до конца текущей недели в столичном регионе временами будет идти небольшой снег, а в облачности возможны прояснения.
В Рождество 2017 года температура воздуха в Москве опустилась до аномальных минус 29,9 градусов, а год назад в этот день оказалась на 9-10 градусов выше климатической нормы.
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