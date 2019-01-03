Финские акушеры Южной Карелии боятся лишиться работы и надеются на рожениц из Петербурга

03.01.19 13:09

© РИА Новости. Сергей Гунеев

3 января. Interfax-Russia.ru - В Финляндии надеются сохранить родильное отделение центральной больницы в Южной Карелии (область Финляндии, часть исторической провинции Карелия, граничит с РФ - ИФ) за счет рожениц из России.

По планам реформы социального здравоохранения республики, для существования родильного отделения необходимо за год принять не менее 1 000 родов, в то время как в минувшем году здесь появились на свет только 861 малыш. В этом году статистику планируют подтянуть за счет иностранных рожениц, которых ожидают уже летом, сообщил в четверг портал Yle.

Главным образом, это женщины из Санкт-Петербурга, откуда до Лаппеенранты (Lappenranta) всего 200 километров. Есть надежды и на то, что роженицы будут приезжать в Южную Карелию и из других стран.

Для сохранения родильного отделения необходимо, чтобы у иностранцев принимались роды три раза в неделю. Запросы от вероятных клиентов поступают регулярно, сообщает портал.

"Мы рады тому, что сюда хотят приезжать рожать, так как это обеспечит многих рабочими местами", - говорит главный врач родильного отделения больницы Южной Карелии Туйя Суокас (Tuija Suokas).

В Южной Карелии число родов в центральной больнице "не дотягивает" до плана уже второй год. Статистика хуже, чем когда-либо ранее, начиная с 1955 года, когда она начала вестись. Но тогда многие женщину еще рожали дома, отмечает Т.Суокас.

Женщина, желающая родить в Финляндии, должна будет заплатить около 10 000 евро. Кроме того, необходимо будет оплатить двухмесячное проживание в Лаппеенранте. Посещение материнской консультации начинается за месяц до родов.