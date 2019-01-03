Подписано постановление о создании системы ухода за пенсионерами и инвалидами

03.01.19 13:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в социальном обслуживании.

Документом определены порядок предоставления и распределения соответствующих финансовых ресурсов субъектам Федерации. В федеральном бюджете необходимые средства предусмотрены, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" предусмотрено создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании.

"В частности, планируется реализация программы повышения квалификации работников организаций социального обслуживания, участвующих в создании этой системы, внедрение стационарозамещающих технологий, создание условий для сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях", - информирует пресс-служба.

Там отметили, что в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены средства на эти цели.

Подписанным постановлением государственная программа "Социальная поддержка граждан" дополнена правилами предоставления и распределения межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на создании системы ухода. Правилами устанавливаются цели, условия и порядок предоставления трансфертов. Определены также критерии отбора субъектов Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов, порядок их перечисления региональным бюджетам и порядок контроля за их использованием, говорится в сообщении.