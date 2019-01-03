До минус 20 градусов похолодает на Рождество в Москве

03.01.19 14:17

© РИА Новости. Владимир Песня

3 января. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о резком похолодании в Московском регионе в ночь на 7 января.

"Если сейчас - сегодня и завтра - погода теплая, выше нормы на 5-6 градусов, то затем постепенно циркуляция начнет меняться. По нашим расчетам, пятого числа температура понизится, а в воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры. Особенно сильное похолодание будет в ночь на понедельник", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, в пятницу днем и ночью температура составит от минус двух до минус четырех градусов, в субботу, 5 января - от минус 6 до минус 11, а в воскресенье - от минус 8 до минус 13 в дневные часы. В ночь на Рождество столбики термометров в Москве опустятся до отметки минус 19 и ниже, а в Подмосковье не исключено понижение до 22 градусов ниже ноля.

Метеоролог пояснил, что это связано с ростом атмосферного давления: уже в воскресенье оно будет выше нормы на 8-10 мм рт. ст.

Значительного потепления в последние дни январских каникул в Гидрометцентре не ожидают.

"Днем в понедельник холодно - 11-16 градусов. Это морозная, сухая погода со скрипучим снегом. Такой температурный режим ниже нормы на 6-7 градусов. Во вторник без существенных изменений: ночью 14-19 градусов, днем - около 10. В первый рабочий день резкого повышения температуры мы также не прогнозируем", - отметил собеседник агентства.